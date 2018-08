Scene de groază în vacanţă: 150 de turişti blocaţi în telegondole Autoritatile au anuntat ca 34 de persoane, inclusiv patru copii, au fost evacuati de urgenta din aceste telegondole, iar inca 120 de persoane au fost ulterior evacuate, dupa aproximativ 3 ore. In cursul evacuarii s-a intervenit cu gondole actionate manual. Nu se cunosc deocamdata amanunte despre acest acident. O investigatie este in urs de desfasurare pentru a se afla cauza pentru care gondolele au ramas blocate. Numeroase echipaje de salvare a celor prinsi la inaltime, inclusiv pompieri locali au interveni pentru a-i evacua pe turistii blocati in telegondole. Nicio… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 300 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dintre care cinci fiind ranite mai grav, in urma prabusirii unei sectiuni a unei platforme din lemn in timpul unui festival de sporturi urbane si muzica la Vigo, in nord-vestul Spaniei, informeaza site-ul cotidianului El Mundo.

- Peste 300 de persoane au fost ranite, cinci dintre acestea grav, dupa prabusirea, in noaptea de duminica spre luni, a unei platforme in timpul unui festival de muzica desfasurat la Vigo (nord-vestul Spaniei), au informat autoritatile locale, potrivit BBC Online.

- Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta au fost solicitate in aceasta seara sa intervina in statiunea Mamaia in ajutorul unor persoane in pericol de inec. Potrivit SAJ Constanta interventia are loc in zona Hotelului Vega din Mamaia. Din primele informatii este vorba despre doua persoane constiente,…

- Daniela Gyorfi a ajuns și-n Germania, dupa ce a semnat un contract frumos cu mai multe cluburi de acolo. Ea a cantat, in week-end, la lansarea unei discoteci, de unde ”a aterizat” apoi chiar in mijlocul unei nunți. Artista are, fara indoiala, lipici, la cluburile de afara. Dupa o serie de cantari prin…

- Nava ONG-ului spaniol Proactiva Open Arms, cu 60 de migranti la bord salvati in largul Libiei, a sosit miercuri in portul din Barcelona, dupa ce autoritatile italiene au refuzat acostarea sa, relateaza AFP, informeaza Agerpres.Nava Open Arms a acostat in Spania la doua saptamani si jumatate…

- Cu toate ca majoritatea celor care și-au dorit o vacanța pe o plaja exotica, și-au facut deja rezervarile pentru aceasta vara, mai exista un segment de persoane indecise și un altul care vaneaza ofertele Last-Minutes. Aceștia iși indreapta tot mai mult atenția in aceasta perioada spre ofertele agențiilor…

- ''In timp ce nava Aquarius navigheaza catre Spania (sosirea ei fiind prevazuta sa aiba loc duminica), alte doua nave ale unui ONG, navigand sub pavilion olandez (Lifeline si Seefuchs), au sosit in largul coastelor libiene, in asteptarea incarcaturii lor cu fiinte umane abandonate de catre calauze'',…

- Sanchez devine astfel al saptelea prim-ministru al Spaniei dupa ce tara s-a intors la un sistem democratic la sfarsitul anilor 70, dupa dictatura lui Francisco Franco. Motiunea de cenzura a inregistrat 180 de voturi pentru, 169 impotriva si o abtinere. Sanchez a sugerat joi ca va incerca sa guverneze…