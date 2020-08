Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a avut un comportament agresiv fata de un politist si un jandarm a fost impuscat in picior, acesta fiind cercetat pentru comiterea faptei de ultraj, a informat marti IPJ Valcea. Potrivit sursei citate, marti seara a fost primita prin S.N.U.A.U. 112 o sesizare de la un barbat care reclama…

- Acțiune a jandarmilor timișoreni de la Gruparea Mobila, in acest weekend, in județul Timiș. Oamenii legii au verificat daca cei ieșiți la pescuit respecta legislația in vigoare. Au sancționat zeci de persoane care pescuiau ilegal.

- Mai mulți angajați ai Companiei Municipale Eco Igienizare stau cu bidoanele la pompa și le incarca in diferite mașini. Compania susține ca folosesc combustibilul din bidoane pentru a incarca atomizoarele folosite pentru a stropi contra țanțarilor, iar aglomerația e cauzata de ”numarul mic redus de stații…

- O noua platforma comunala pentru gunoiul de grajd a fost inaugurata in localitatea Lungesti, din judetul Valcea, investitia fiind parte din proiectul "Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti", a anuntat, joi, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP).Potrivit unui comunicat de presa,…

- Circulatia pe DN 67C (Transalpina) a fost reluata, sambata dimineata, intre localitatile Ranca, judetul Gorj, si Obarsia Lotrului, judetul Valcea, informeaza Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, circulatia este permisa numai in intervalul orar 8,00…

- Acțiune a jandarmilor timișeni, in weekend, intre localitațile timișene Cenad și Igriș. Oamenii legii au verificat daca pescarii din județ respecta perioada de prohibiție. Jandarmii au aplicat amenzi de peste 3000 de lei.