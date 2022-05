SUA ar apara Taiwanul daca ar fi atacat de China, a declarat Joe Biden. Președintele spune ca responsabilitatea SUA de a proteja insula este „și mai puternica” dupa invazia Rusiei in Ucraina. Joe Biden a declarat ca SUA ar interveni militar pentru a apara Taiwanul in cazul in care acesta ar fi atacat de China […] The post Scenariul Ucraina in Taiwan. Declarație „nucleara” a lui Biden / SUA, pregatite de razboi first appeared on Ziarul National .