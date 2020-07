Un expert in tehnologie și date strategice, Mihai Pascadi, a realizat un studiu bazat pe datele oficiale de la autoritați, cu privire la posibilele evoluții ale epidemiei de coronavirus. Studiul a fost prezentat duminica seara la Antena 3.

spune ca in acest moment este creștere supra-exponențiala a infectarilor inriscul sa se ajunga la 1 milion de infectati in luna septembrie (pesimist)La mijlocul lunii august vor fi probabil intre 42.000 si 58.000 de cazuri active din care 2.000-4.000 in terapieenuntat exemplificativ pentru reintrarea…