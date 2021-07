Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a fost intrebat, marti seara, la Antena 3, daca Guvernul urmeaza sa majoreze taxele si impozitele si a afirmat: ”In luna ianuarie-februarie a anului viitor, FMI va veni in Romania, iar ei vor avea pe cine sa dea vina ca vor mari taxele si impozitele”. Liderul PSd sustine ca ”noi nu ne…

- ”Spulber un fake news de la prima ora. PNRR nu a fost respins. PNRR nu a fost retrimis”, a scris premierul pe Facebook. Florin Citu nu face insa precizari legate de eventuale obiectii ale Comisiei Europene fata de unele puncte ale planului depus de Guvern la Bruxelles. Comisia Europeana a transmis,…

- Marcel Ciolacu a fost intrebat, joi seara, la Antena 3, ce parere are depre criticile Comisiei Europene la adresa PNRR si a afirmat: ”Pur si simplu Comisia a pulverizat PNRR. Am spus de la inceput ca banii au destinatie catre firmele de consultanta politica ale lor. Am adus documente cu cine a creat…

- Vom plati mai mult pentru impozitul pe casa, dupa ce Guvernul și-a asumat, la Bruxelles, printre altele, „revizuirea principiilor de impozitare a proprietații”. Surse guvernamentale, citate de Antena 3, vorbesc despre o decuplare a primariilor de bugetul central, avand in vedere ca ele acum sunt dependente…

- „Conditii esentiale” pentru finalizarea PNRR PNRR va fi discutat astazi pentru prima data de Guvern cu principalul partid de opozitie. Liderul social-democrat, Marcel Ciolacu, a confirmat, aseara, ca accepta invitatia premierului Florin Cîtu si a spus ca va fi însotit de mai multi…

- „Aceasta este o discutie a premierului care a anuntat ca va avea o discutie cu presedintele PSD. In ce ma priveste pe mine, eu cred ca PNRR este rodul unei consultari ample care a fost facuta in societatea romaneasca, consultare la care au participat practic aproape orice actor important din societate,…

- Premierul Florin Cîtu nu are pe agenda acestei saptamâni o întâlnire cu liderul PSD, Marcel Ciolacu, a transmis luni Guvernul, dupa ce Ciolacu spunea ca a fost sunat de Cîțu și au stabilit ca luni vor discuta pentru a decide când și unde se vor întâlni…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi la Antena 3 ca va propune conducerii partidului ca parlamentarii formațiunii sa intre in greva daca Guvernul nu le va prezenta aleșilor Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) cu care Romania va aplica la Bruxelles pentru fonduri europene.…