Asociația Trib’Art pregatește un weekend plin de distracție in trei localitați din județul Timiș. Proiectul Scena de acasa, ediția a treia, continua, iar urmatorul loc de intalnire este la Casa Tineretului din Timișoara, in data de 30 iunie. De la ora 20 pe scena amenajata in curtea Casei Tineretului va urca Ioan Popovici, un compozitor […] Articolul Scena de acasa: concerte cu Ioan Popovici, Mostre, Jazz a la Jais și Maryliss, in Timișoara, Dudeștii Noi și Sanandrei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .