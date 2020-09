Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima oara, studioul de design, prototipare și producție fabricate din București – inființat in 2018, in urma unei investiții proprii și a programului Start Up Nation – și-a deschis porțile catre specialiști, arhitecți, designeri, dar și catre publicul larg, pe parcursul Romanian Design Week…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat vineri ca „regreta nespus incidentul“ care a avut loc duminica. Acesta a facut referire la accidentul in care a fost implicata mașina SPP in care se afla. „Nu aveam niciun motiv sa ne grabim“, a spus Bode. Acesta a adaugat ca spusese SPP ca avea timp…

- Hotararea inițiata de echipa PNL de la nivelul Primariei Alba Iulia privind plata donarii de plasma cu 500 de lei este ilegala (incalca prevederile Legii 282/2005 care definește donarea de sange ca un act „nonprofit, voluntar, anonim și neremunerat”) și imorala fiind doar o acțiune populista iresponsabila.…

- Un craiovean a cerut primariei casa cu copac din Centrul istoric al Craiovei. Acesta a solicitat imobilul de pe strada Oltet, nr. 23 in baza Legii nr. 341/2004, fiindca este revolutionar. Prin urmare, craioveanul Iulian Ruican a cerut administratiei locale craiovene sa-i dea macar 100 mp din acest imobil…

- Asociația Actorilor Romi (Compania de teatru rom Giuvlipen) organizeaza un training gratuit pentru tineri romi și neromi, cu tema figura eroinei/eroului, pornind de la texte de dramaturgie roma contemporana. Atelierul va fi ținut de artista Bety Pisica și actorul Raj-Alexandru Udrea pe 11 și 12 iulie…

- 20 de persoane au fost reținute și 38 au fost puse sub control judiciar dupa audieri maraton in cazul furturilor de produse de lux din avioanele de pe Aeroportul Otopeni, a anunțat, vineri, Poliția Capitalei. Au fost ridicate și confiscate de polițiști peste 400 de parfumuri, 4 minibaruri și peste 450…