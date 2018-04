Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o zi de vineri cu foarte multa primavara, Jurjak lanseaza un single care ne trezeste toate simturile si vine ca „Vantul”. Jurjak a pastrat traditia si a lansat in avanpremiera piesa „Vantul” in cadrul unui concert pe care l-a sustinut saptamana asta in club Expirat din capitala. Lumea lui Jurjak…

- Dirijorul Ion Țibrea a incetat din viața. Acesta a colaborat cu mari artiști din muzica populara din țara noastra, precum Irina Loghin, Sofia Vicoveanca, Benone Sinulescu și mulți alții. Anunțul despre decesul dirijorului Ion Țibrea a fost facut de Adela Vandevenne. "Astazi dimineața…

- Kylie Minogue spune ca s-a simtit cu ''inima franta'' cand a lucrat la noul album, dupa despartirea de logodnicul ei, dar spera ca fanii care ii vor asculta discul vor vedea ca nu are ''resentimente'', informeaza joi Press Association. Cantareata a inceput…

- Presedintele USR, Dan Barna, a prezentat joi, intr-o conferinte de presa, un sondaj realizat de IMAS, realizat la cererea USR, in care PNL se prezinta cu 29,4%, iar PSD 28,6%. Totodata, USR este in crestere si a ajuns la 11,2%, urmat de ALDE cu aproximativ 10%. Dan Barna a declarat ca sondajul arata…

- Wide Sense lanseaza “Amber”, primul single din cariera, alaturi de James Ty. “Ember”, produsa in intregime de Wide Sense, este o imbinare moderna de sunete electro, cu un bas puternic, specific deep house. Percutia dinamica si sunetul de flaut de pe refren dau single-ului un touch tropical, care, alaturi…

- Tanara artista lanseaza single-ul “Mai iubeste-ma o data”, piesa ce marcheaza a patra colaborare cu producatorul si mentorul sau, Adrian Sina. “Mai iubeste-ma o data” este o piesa de dragoste in care se poate regasi fiecare dintre noi, indiferent de varsta. Are ceva magic ce o inconjoara!” – Aza Aristul…

- Sistemul imunitar si nu mostenirea genetica ar reprezenta factorul-cheie in preventia cancerului, conform unui studiu publicat in cea mai recenta editie a jurnalului Proceedings of the National Academy of Sciences, citat de Press Association. O echipa de oameni de stiinta de la universitatile…

- Grupurile parlamentare ale UDMR au decis, marti, sa mentina protocolul de colaborare parlamentara cu alianta PSD-ALDE, a anuntat presedintele Uniunii, Kelemen Hunor, potrivit Agerpres, motivand prin faptul ca ar fi nefavorabila o izolare a UDMR in Parlament in anul Centenarului.