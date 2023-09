Scăpări de gaze la o stație GPL de pe bulevardul Energeticienilor Scapari de gaze la un robinet de la o stație GPL de pe bulevardul Energeticienilor din sectorul 3 al Capitalei. Stația fusese inchisa in urma cu trei zile. In zona s-a trecut la evacuarea populației pe o raza de 100 m pentru siguranța acesteia, dupa cum a anunțat ISU. In urma intervenției, s-a reușit montarea unui robinet de siguranța peste robinetul inițial și nu se mai simte miros de gaze. La fața locului s-a acționat cu o perdea de apa asupra buteliei și au intervenit 5 autospeciale de stingere, a precizat ISU BIF. Periodic se fac masuratori la fața locului de catre echipajul CBRN, iar in zona… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

