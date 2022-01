Elena Farago: „Trecea un om pe drum”…

„Nu am cultură oficială, decât două clase secundare. Am învăţat şi citit singură tot ce am vrut să ştiu” [1] , menţiona Elena Farago (Paximade, pe numele său de fată) [2] … Se născuse pe 29 martie 1878, într-o familie de greci [3] din Bârlad. Sprijin pentru tată şi mamă pentru fraţii mai mici [4] , ziua făcea treburile… [citeste mai departe]