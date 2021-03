Scandări xenofobe la mitingul anti-restricții de la Pitești: ”Afară cu ungurii din țară” In aceasta seara, incepand de la ora 17, cu aproximatie, la Pitesti, la fel ca si in multe alte orase mari ale tarii, are loc un miting de protest impotriva noilor restrictii anuntate de Guvern, menite sa contribuie la stavilirea raspandirii pandemiei de coronavirus. Cum a cheltuit Primaria peste 3,5 milioane de euro din banii bucureștenilor pentru un spital care nu se va mai construi Daca, initial, participarea a fost destul de redusa (in jur de 100 de persoane), in jurul orei 21 se stransesera aproximativ 500 de persoane in centrul Pitestiului, langa Prefectura. Poate chiar mai multe.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

