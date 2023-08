Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar polițist a fost chemat sa dea socoteala pentru ca s-a contrat cu un judecator de la Inalta Curte. Șeful lui i-a spus ca nu e bine sa se puna cu el. Un tanar polițist afirma sambata, intr-o postare de pe pagina sa de socializare, ca in urma unor divergențe cu un judecator ICCJ a fost chemat…

- ✅Pana in data de 31.08.2023, in limita fondurilor alocate pentru municipiul nostru, cetațenii cu domiciliul in Campia Turzii, care dețin in proprietate un autoturism mai vechi de 15 ani, se pot inscrie in programul „Rabla Local”. ✍????Inscrierea se face pe site-ul https://afm.ro/casare_auto_uzate.php,…

- Un elev care a absolvit liceul la Targu Jiu a fost admis primul la Medicina in București. Ștefan Ișfan este unul dintre olimpicii gorjeni naționali și internaționali la fizica. A fost admis primul la sesiunea iulie a Examenului de Admitere la Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” din…

- Joi, 15 iunie 2023, iubitorii de poezie contemporana sunt invitati sa participe la lansarea cartii „Cat mai departe de tot ce cunosc", volumul de debut al poetei Cristina Alexandrescu. Evenimentul va avea loc la Carturesti Palas Iasi, incepand cu ora 12:00. Lansarea cartii va fi insotita de o discutie…

- Ministerul Educației a prelungit perioada de inscriere a candidaților la sesiunea iunie – iulie a examenului de Bacalaureat 2023. Acest lucru nu afecteaza calendarul de desfașurare a probelor de evaluare a competențelor sau a probelor scrise. Ministerul Educației transmite ca a fost publicat in Monitorul…