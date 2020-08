Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german al Educatiei, Anja Karliczek, pledeaza pentru folosirea mastii la scoala, inainte de apropiata reluare a cursurilor in mai multe landuri, care adopta fiecare propriile masuri de protectie in contextul pandemiei de coronavirus, relateaza Die Welt.Oficialul considera ca impunerea purtarii…

- China a reacționat la anunțul Germaniei de suspendare a Tratatului de extradare cu Hong Kong. Autoritațile de la Beijing au amenințat cu o riposta similara. Masura a fost luata de guvernul condus de...

- Ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, a avertizat sambata ca nu trebuie luate masuri impotriva guvernului chinez in legatura cu actiunile sale din Hong Kong, relateaza DPA, conform AGERPRES. "A fost intotdeauna o politica a comunitatii occidentale, inclusiv a UE, ca relatiile comerciale…

- Germania, cea mai puternica economie a Uniunii Europene, iși apara interesele cu China, autoritațile de la Berlin avertizand ca nu trebuie luate masuri impotriva guvernului chinez, in ceea ce privește situația din Hong Kong, scrie capital.ro .

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a declarat intr-un interviu acordat sambata agentiei DPA ca nu exclude posibilitatea reinchiderii unor frontiere din Uniunea Europeana din cauza coronavirusului, dar doreste ca orice astfel de masuri sa fie luate numai prin vot, scrie Agerpres . La inceputul…

- Ministrul sanatații din Germania a declarat ca președintele SUA, Donald Trump, ”are dreptate” când spune ca Organizația Mondiala a Sanatații trebuie sa sufere reforme majore.Jens Spahn a recunoscut într-un interviu pentru Financial Times ca liderul de la Casa Alba nu…

- Intr-un interviu acordat duminica publicatiei Financial Times, ministrul sanatatii Jens Spahn a declarat ca presedintele Donald Trump, care a amenintat sa puna capat definitiv finantarii OMS daca aceasta organizatie nu face schimbari majore, "are dreptate". "Trebuie sa ne dam seama exact unde se duc…

- Prim ministrul australian, Scott Morrison, ceruse in prealabil o ancheta internationala care sa investigheze cauzele aparitiei pandemiei coronavirus si felul in care aceasta s-a raspandit in intreaga lume. Totul pe fondul acuzatiilor venite din tot mai multe state, in special cele din Uniunea…