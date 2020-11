Scandalul telefoanelor 'încetinite': Apple va plăti 113 milioane de dolari pentru oprirea anchetei Grupul informatic american Apple a acceptat sa plateasca 113 milioane de dolari pentru a solutiona un litigiu cu avocati generali din 34 de state americane care au acuzat producatorul telefoanelor iPhone ca a incetinit performantele dispozitivului pentru a masca problemele existente la baterie si a-i face pe utilizatori sa cumpere noi modele, transmite Reuters. Suma va fi impartita intre California si alte 33 de state americane, a precizat miercuri procurorul general Xavier Becerra. "Acordul convenit astazi asigura accesul la informatii pentru consumatori pentru a cumpara si utiliza… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

