Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez de externe Jean-Yves Le Drian a anuntat vineri ca ambasadorii acreditati în Statele Unite si Australia au fost rechemati pentru consultari ca urmare a "gravitatii exceptionale" a anuntului încheierii unui parteneriat strategic între Washington, Londra si…

- Ministrul francez de externe Jean-Yves Le Drian a anuntat vineri ca ambasadorii acreditati in Statele Unite si Australia au fost rechemati pentru consultari ca urmare a "gravitatii exceptionale" a anuntului incheierii unui parteneriat strategic intre Washington, Londra si Canberra, care a condus la…

- Franța a decis sa-si recheme ambasadorii din SUA și Australia, in urma acordului de securitate semnat joi de SUA, Marea Britanie și Australia pentru contracararea Chinei, care lasa Parisul fara un contract de zeci de miliarde de dolari, transmite Digi24 . Noul pact de securitate dintre SUA-UK-Australia…

- Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat vineri seara ca Franța iși retrage imediat ambasadorii in SUA și Australia, ca protest fața de afacerea submarinelor nucleare dintre cele doua țari, care scoate Franța dintr-o ințelegere de miliarde de dolari. Le Drian a declarat…

- Statele Unite, care incearca sa iși consolideze alianțe in toate direcțiile in fața Chinei, au anunțat miercuri, 15 septembrie, un vast parteneriat de securitate in zona indo-pacifica, cu Marea Britanie și Australia. „Prima initiativa majora a acestui nou pact numit AUKUS va fi livrarea unei flote de…

- Statele Unite, care cauta sa isi consolideze in toate directiile aliantele in fata Chinei, au anuntat miercuri cu Australia si Regatul Unit un vast parteneriat de securitate in zona indo-pacifica, incluzand livrarea de submarine cu propulsie nucleara la Canberra, noteaza AFP.

- Statele Unite, care cauta sa isi consolideze in toate directiile aliantele in fata Chinei, au anuntat miercuri cu Australia si Regatul Unit un vast parteneriat de securitate in zona indo-pacifica, incluzand livrarea de submarine cu propulsie nucleara la Canberra, noteaza AFP. Acest anunt…

- Autoritatea monetara din Singapore (MAS) a selectat 15 participanți la „Global CBDC Challenge” participanți pentru a ajuta la construirea unei monede digitale interne a bancii centrale cu amanuntul (CBDC). Un anunț impartașit de MAS arata ca printre finaliști se numara șase companii din Singapore,…