- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit, marți, cu reprezentanții producatorilor și furnizorilor din domeniul energiei, cu care a discutat despre masurile pentru protejarea populației, in contextul crizei energetice. Potrivit unui comunicat al Guvernului, prim-ministrul a prezentat soluțiile aflate…

- Potrivit unui comunicat oficial al Executivului, dialogul premierului cu reprezentantii din sistemul energtic face parte din seria consultarilor demarate de Guvern cu privire la pachetul de masuri pe care Executivul il pregateste pentru protejarea cetatenilor, sprijinirea mediului de afaceri si mentinerea…

- ​Furnizorii de energie electrica și gaze naturale au agreat noile masuri anunțate de Guvern pentru compensarea și plafonarea prețurilor și și-au asumat responsabilitatea de a storna și de a reface facturile emise eronat pâna acum, urmând ca cele deja achitate sa se deduca din urmatoarea…

- Prim-ministrul a prezentat soluțiile aflate acum in lucru la nivelul Guvernului: plafonarea prețului la energie pentru consumatorii finali casnici și industriali, pentru intreprinderile mici și mijlocii, in paralel cu creșterea plafonului de consum pana la care se aplica aceasta facilitate, aplicarea…

- Marți, la ora 09.00, premierul are o intalnire cu reprezentanții producatorilor și furnizorilor de energie.PSD, PNL și UDMR au discutat, luni, in ședința a coaliției, despre soluțiile in criza energetica. Masurile de sprijin pentru romanii afectați de criza energetica se vor aplica de la 1 februarie,…

- Ce faci daca ai primit o factura mare la energie și știi clar ca nu ai consumat atat de mult incat sa platești o avere? ANRE a publicat pe site-ul instituției un ghid pe care ar trebui sa-l cunoasca orice consumator de gaze și energie electrica! Ministrul Energiei, președintele ANPC și purtatorul de…

- Romanii se tem acum sa nu acumuleze restante de plata daca in perioada sarbatorilor vor avea cheltuieli care se tot acumuleaza. Unul dintre cei mai mari furnizori de energie electrica si gaze naturale din Romania nu a emis nici acum facturile pe luna noiembire, deși acestea ar fi trebuit sa apara inca…

