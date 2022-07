Stiri pe aceeasi tema

- Premierul bulgar interimar Kiril Petkov a cerut joi Rusiei sa-si retraga ''ultimatumul diplomatic'' prin care a amenintat cu inchiderea ambasadei sale de la Sofia daca guvernul bulgar nu revine asupra deciziei de a expulza 70 de diplomati rusi, relateaza Reuters.

- Premierul bulgar Kiril Petkov a anuntat marti ca expulzarea celor 70 de diplomati rusi vine dupa ce „serviciile i-au identificat ca fiind persoane care actionau impotriva intereselor noastre”, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. „Bulgaria va expulza 70 de diplomati rusi (…) Serviciile noastre i-au…

- Bulgaria va primi livrari de gaze naturale lichefiate (GNL) din SUA incepand din iunie, dupa ce compania Gazprom din Rusia a intrerupt livrarile de gaze, a declarat miercuri guvernul de la Sofia. Aranjamentul a fost convenit in cadrul unei intalniri intre primul ministrul bulgar Kiril Petkov și vicepreședintele…

- Autoritațile de la Sofia anunța ca vor trimite arme in Ucraina din 4 mai pentru a o ajuta sa respinga invazia Federației Ruse, potrivit premierului Kiril Petkov. Declarația acestuia vine la o zi dupa ce Rusia a anunțat sistarea livrarilor de gaze natural

- ”Conditiile stabilite fac parte dintr-o noua metoda de plata, elaborata in urma unor acte inamicale fara precedent in domeniul economic si financiar”, in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia, anunta un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Rusia a fost nevoita sa elaboreze o noua modalitate…

- Uniunea Europeana va respecta cu strictete contractele cu Rusia si va continua sa plateasca in euro sau dolari pentru furnizarea de carbuni, gaze sau petrol, a dat asigurari, joi, la Sofia, presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Contractele sunt foarte clare. In acestea se spune ca plata…