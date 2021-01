Stiri pe aceeasi tema

- Un filmutet vechi de mai bine de o luna a inceput sa circule pe grupul de WhatsApp al primarilor liberali din Timis. In el apar cativa lideri care se intalnesc, in timpul zilei, la restaurantul unui cunoscut liberal din Timisoara, care a pierdut la mustata un loc in Senat. Primarul orasului Lugoj,…

- Președintele Consiliului Județean Timiș a fost pe șantierul viitorului drum de patru benzi, intre Timișoara și Giarmata. Se efectueaza lucrari ce sunt posibile in funcție de starea vremii. Pana la finalul lunii septembrie șoseaua ar trebui sa fie gata.

- E circ in PNL Timiș, dupa ce filiala județeana a pierdut alegerile parlamentare in fața USR, care s-a impus și in județ și in Timișoara. Claudiu Buciu, primarul din Lugoj, care a marturisit ca a dat șpaga 15 ani, cere demisia șefului PNL Timiș, Alin Nica. Buciu face parte din tabara Nicolae Robu,…

- Fostul președinte al Partidului Național Liberal, Alina Gorghiu, care candideaza pentru un nou mandat de senator in Timiș, și-a exprimat votul la alegerile parlamentare, in aceasta dimineața, in secția de votare de la Școala Gimnaziala Nr. 1 din Lugoj, alaturi de primarul Claudiu Buciu și de managerul…

- Spectacolul ”O scrisoare pierduta”, de I. L. Caragiale, va fi transmis marti, de la ora 18.00, in direct din Sala Mare a Teatrului National din Timisoara, pe site-ul institutiei, pe canalul YouTube si pe pagina de Facebook. "O scrisoare pierduta este o mostra de umanitate intr-un moment cand…

- Managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara a spus ca cei șase pacienți care au murit de COVID, dupa ce nu au mai avut loc la ATI, nu aveau oricum nicio șansa și ca „erau practic pacienți tarați”, deoarece aveau multiple comorbiditați și nu ar mai fi putut fi salvați nici la…

- Facebook a inchis joi - invocand continut inselator - un grup care militeaza in favoarea presedintelui american Donald Trump, intitulat "Opriti furtul", si care cere "intreruperea numararii" si "oprirea furtului votului" de catre democrati, relateaza France Presse.Twitter i-a suspendat permanent contul…

- Prima fabrica de decoruri construita de o institutie publica in Romania dupa 1989, numita Atelier Fabrica de Decoruri, care apartine de Teatrul National din Timisoara, va primi suma de 562.000 de lei, prima alocare financiara pentru 2020, a anuntat miercuri Ministerul Culturii, potrivit news.ro.Bogdan…