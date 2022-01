Un fost ministru al apararii din Danemarca a fost pus sub acuzare pentru dezvaluirea unor secrete de stat ca parte a scandalului ce a acaparat serviciile de informații din aceasta țara, relateaza Financial Times.



Claus Hjort Frederiksen, ministru al apararii între 2016 și 2019, a anunțat ca a fost pus sub acuzare sub un articol al Codului Penal care vizeaza inclusiv tradarea și poate duce la o condamnare de pâna la 12 ani de închisoare.



Punerea sa sub acuzare vine dupa ce acesta a vorbit de mai multe ori în presa daneza în ultimii doi ani despre o presupusa…