- Ministerul Infrastructurii din Ucraina a anunțat vineri, 17 februarie, ca adancimea canalului Bastroe, careia Romania i se opune , a crescut de la 3,9 la 6,5 metri, ”o mare oportunitate pentru capacitatea fluviala a Dunarii”, transmite News.ro. „Prima data de la independenta Ucrainei, pescajul navelor…

- Echipele pirotehnice au fost solicitate sa intervina de urgența la Ambasada Rusiei, dupa ce la sediul instituției a ajuns un plic suspect. Specialiștii urmeaza sa faca un control preliminar, iar mai apoi vor transporta in siguranța scrisoarea respectiva. Mai multe echipe au ajuns la Ambasada Rusiei…

- Un elicopter s-a prabusit in cursul diminetii de miercuri in apropierea unei gradinite din orasul Brovari din regiunea Kiev. In elicopter se aflau și oficiali ucraineni. UPDATE Bilanțul a crescut: sunt 18 morți, intre care trei copii. Este vorba despre un elicopter al Serviciului de urgența de stat…