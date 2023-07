Scandalul azilelor a ajuns și în Teleorman / 17 persoane în vârstă și cu handicap, „cazate la pensiune” în Pietroșani Eveniment Scandalul azilelor a ajuns și in Teleorman / 17 persoane in varsta și cu handicap, „cazate la pensiune” in Pietroșani iulie 13, 2023 21:33 Dupa zile bune de cand, la nivel național, a izbucnit scandalul azilelor groazei, care pare sa duca la caderi de capete ca intr-un joc de domino, dar a și scos la lumina, in primul rand, situațiile absolut inumane in care se aflau batranii și persoanele cu handicap, autoritațile din Teleorman au descoperit astazi un caz șocant la nivelul județului. In comuna Petroșani, o femeie si-a deschis o pensiune in care a decis insa sa „cazeze”… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

