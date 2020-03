SCANDALOS ce făcea șeful unei farmacii: S-a ales cu dosar penal Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara a deschis dosar de urmarire penala pentru inselaciune si zadarnicirea combaterii bolilor pe numele administratorului unei societati, care detine si functia de farmacist-sef. "La punctul de lucru din Timisoara, administratorul societatii, care detine si functia de farmacist-sef, prepara solutii despre care sustine ca sunt dezinfectanti, pe care apoi le ofera spre vanzare societatilor interesate. Astfel de produse neetichetate au fost identificate si ridicate cu ocazia verificarilor efectuate la punctul de lucru al unei alte societati din Timisoara,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 20 martie 2020, urmatoarele decrete: – ”Decret privind eliberarea din funcția de procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Sinaia a domnului Iulian Costin Vaduvan – ca urmare a condamnarii definitive pentru savarșirea unei infracțiuni prin…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Jiu s-a autosesizat cu privire la cazul fostei directoare de la Directia de Sanatate Publica Gorj, care fost demisa, vineri, in cadrul videoconferintei de catre ministrul Sanatatii, Victor Costache.

- Liderul deputatilor USR, Catalin Drula, afirma ca ar fi vrut sa-i adreseze intrebari ministrului Lucian Bode la audierile din comisii, dar nu a putut din cauza parlamentarilor PNL care ”au facut un scut mai eficient decat o facea PSD-ul pe vremuri”. Drula afirma ca ministrului Transporturilor ii…

- Omul de afaceri Fadi El Ossman, șeful proiectului imobiliar Issaran, a obținut revocarea ordinului de punere sub control judiciar, dispus de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Brașov. Cercetat intr-un dosar de evaziune fiscala, a formulat prin intermediul aparatorului sau plangere impotriva…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara au dispus emiterea rechizitoriului si trimiterea in judecata, in stare de libertate a unui tanar de 23 de ani, care in 2018 a ucis pisicile pe care le-a adoptat.

- Un detinut care a parasit, miercuri, un punct de lucru de pe raza municipiului resedinta a fost identificat si capturat in localitatea Ianova de catre o echipa de cautare constituita din politisti, angajati ai Penitenciarului Timisoara, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al institutiei,…

- Un detinut care a parasit, miercuri, un punct de lucru de pe raza municipiului resedinta a fost identificat si capturat in localitatea Ianova de catre o echipa de cautare constituita din politisti, angajati ai Penitenciarului Timisoara, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al institutiei,…