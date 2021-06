Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a declarat, marți, ca in toamna nu se mai repete scenariul de anul trecut, atunci cand numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus au crescut. Premierul a declarat intr-un interviu acordat Radio Guerrilla ca acest lucru se datoreaza și numarului de persoane vaccinate. Intrebat…

- Pe 23 aprilie, guvernul de la Sofia s-a intrunit pentru a stabili noile masuri restrictive care vor fi aplicate incepind cu 1 mai. Conform declarațiilor facute de ministrul sanatații din Bulgaria, Kostadin Angelov, turiștii vor putea calatori in Bulgaria conform urmatoarelor cerințe: certificat de vaccinare…

- Romania era duminica pe locul 24 in lume la numarul de doze de vaccin impotriva Covid-19 aplicate la 100 de persoane, cu 16,94 doze la 100 de persoane, potrivit unui top realizat de statista.com, citat de Newsweek . Clasamentul este condus de Marea Britanie cu 53,46 de doze administrate la 100 de persoane,…

- Ziv Gigi are o experienta de peste 15 ani pe pietele imobiliare din Europa Centrala si de Est, dezvoltand si gestionand zeci de proiecte de birouri si spatii comerciale. Expertiza lui Ziv acopera un spectru larg, ce cuprinde, atat dezvoltari imobiliare, cat si vanzari si achizitii. In plus, in vechiul…

- Bulgaria se confrunta cu un numar record de spitalizari de la debutul pademiei, potrivit cifrelor oficiale anuntate duminica la Sofia, transmite Reuters. In ultimele 24 de ore au fost raportate 2.541 de cazuri noi de infectare, numarul total de infectari ajung la aproximativ 300.000. Al treilea val…

- Bulgaria reintroduce restrictii severe ca urmare a cresterii ingrijoratoare a numarului cazurilor de COVID-19 si al deceselor. Astfel ca incepand de luni vor fi din nou inchise – pentru a treia oara de la inceputul pandemiei – scolile, gradinitele, mall-urile, cinematografele, teatrele, muzeurile, pub-urile,…

- O femeie de 43 de ani din județul Bacau, dar stabilita de ceva timp in Focșani, a fost trimisa in judecata pentru doua fapte de furt, comise la finele anului trecut. Femeia a furat din doua supermarketuri care aparțin aceleiași firme, in noiembrie și decembrie, iar modul de operare a fost…

- Autoritațile din Bulgaria au descoperit o tipografie de bani falși in cladirea unei universitați din Sofia. Oamenii legii au confiscat 4 milioane de dolari, 3,6 milioane de euro, dar și zeci de matrițe pentru confecționarea bancnotelor.