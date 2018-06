Un preot italian, fost diplomat in slujba Sfantului Scaun, a fost condamnat sambata la 5 ani de inchisoare pentru detinere de materiale pornografice cu minori, a anuntat Tribunalul Vaticanului. Interogat cu o zi inainte de acest proces incheiat rapid, Monseniorul Carlo Alberto Capella si-a recunoscut vina in fata aceluiasi tribunal invocand faptul ca a trecut The post Scandal uriaș la Vatican. Preot condamnat la inchisoare pentru detinere de filme porno cu minori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .