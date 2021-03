Stiri pe aceeasi tema

- Apariția urșilor printre turiști a devenit un obicei periculos in stațiunile de munte din Romania, motiv de ingrijorare pentu toata lumea. Un schior a fost alergat ieri de un urs pe o partie l din Predeal, preț de mai multe minute. Deși a incercar sa-l alunge, ursul se indrepta cu mai mare viteza catre…

- Viorel Și Veronica Stegaru au sarit la bataie in plina strada atunci cand fanii i-au zarit și au inceput sa ii filmeze. Soții care au facut furori cu povestea lor prezentata la ”Acces Direct” au lasat manierele deoparte, devenind agresivi in plina zi, chiar in drum spre casa.

- Sunt noi certuri in ediția de marți a emisiunii Puterea Dragostei, de la Kanal D. Protagoniștii discuțiilor in contradictoriu sunt Alexandra, Cazi, Cristian Comanici, Adriana, Andrada, Maria, George. Scandal la Puterea Dragostei Sunt tensiuni puternice in casa Puterea Dragostei, astfel ca concurenții…

- Scandalul in care e implicata Bianca Dragușanu capata proporții tot mai mari, dupa ce aceasta a facut publice mai multe imagini in care apare cu fața desfigurata. Bianca Dragușanu a sarit la bataie Insa scandalul s-a marit dupa ce o opropiata a ei a facut anumite dezvaluiri neașteptate. Este vorba chiar…

- Inca un caz șocant de agresiune asupra unui copil iese la iveala, dupa cazul de la Deva! In comuna suceveana Frumosu, un copil de numai 7 ani a fost rupt in bataie de tatal sau, chiar sub ochii mamei și a celorlați frați, in timp ce unul dintre minori filma. Pe imagini aparute in spațiul public…

- Bataie intre concurentele unuia dintre cele mai indragite show-uri matrimoniale din Romania. Alexandra si Maria au lasat rusinea deoparte si s-au paruit, la TV. Toata lumea a vazut imaginile incredibile de la Puterea Dragostei. Doua concurente de la Puterea Dragostei s-au luat la bataie Desi nu este…

- Fostul portar al celor de la FC Botosani, Martin Fraisl, a fost implicat intr-o altercatie in vestiarul formatiei la care activa, SV Sandhausen, in liga a doua din Germania, iar clubul a decis sa fie exclus definitiv din lot.