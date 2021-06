Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele USR-PLUS Dan Barna a declarat ca pe data de 2 octombrie va avea loc congresul pentru desemnarea noii conduceri a aliantei. Acesta a reiterat ca va candida pentru functia de presedinte și a spus ca Dacian Cioloș analizeaza posibilitatea de a intra in cursa.

- Intrebat daca agreeaza formula ca atat el, cat si Dacian Ciolos sa se retraga din competitie, Barna a spus ca vrea sa mearga mai departe.”Este intotdeauna o chestiune de mesaj politic. Eu am participat la toate luptele si la toate confruntarile pe care USR-PLUS le-a avut. Intentionez sa merg mai departe,…

- "Nu pot sa spun exact de ce fac asa. Premierul Citu, in principal. I-au dat PSD-ului o mutare in plic. PSD-ul nu isi poate permite sa nu marcheze aceasta situatie", a afirmat Mron Mitrea, la Realitatea PLUS, referindu-se la motiunea de cenzura anuntata de social-democrati.Cat priveste pozitia AUR, Mitrea…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, luni, ca partidul sau nu va vota alaturi de USR PLUS proiectul de lege inițiat de formațiunea condusa de Dan Barna și Dacian Cioloș, care prevede acordarea unei zile libere pentru persoanele care doresc sa se vaccineze. “Nu au discutat cu noi inainte de depunerea…

- Magistrații Curții de apel București au aprobat vineri fuziunea dintre USR și PLUS. Membrii celor doua grupari s-au pronunțat prin vot asupra subiectului inca din august, anul trecut. Pe 15 august, 85% dintre membrii ambelor partide se pronunțau in favoarea fuziunii, noul partid (USR – PLUS) urmand…

- Dacian Ciolos a anuntat ca urmeaza o ședința a conducerii alianței USR PLUS, unde vor decide ce va face formatiunea, dupa demiterea lui Vlad Voiculescu de la ministerul sanatatii. E scandal in coaliția PNL-USR-PLUS-UDMR dupa demiterea lui Vlad Voiculescu din fruntea Ministerului sanatații. Co-președintele…