Lupta pentru șefia PNL a tulburat foarte mult apele in organizația județeana a liberalilor constanțeni. De cateva saptamani, intre liderul PNL Constanța, deputatul Bogdan-Iulian Huțuca, și primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, este un conflict de nedescris din cauza poziționarilor diferite privind susținerea pentru viitorul președinte al PNL. Vergil Chițac il susține pe premierul Florin Cițu, in timp ce Bogdan Huțuca este susținatorul lui Ludovic Orban. Din acest razboi dintre cei doi au picat la mijloc mai mulți primari din județ poziționați in ambele tabere care s-au trezit cu finanțarile…