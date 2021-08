Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 26 iulie, in jurul orei 17.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera S.I., in varsta de 39 de ani, din judetul Maramures. ”Acesta conducea un ansamblu de vehicule format dintr-un autoturism marca Jeep si o remorca,…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Stanca au retinut un barbat cu cetatenie din Republica Moldova, care era cautat de autoritatile romane pentru savarsirea infractiunii de trecere ilegala a frontierei de stat, se arata intr-un comunicat de presa transmis, joi, de Inspectoratul…

- Politistii de frontiera satmareni, in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare, nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu peste 10.000 de kilograme de deșeuri, constand in cauciucuri uzate, pentru care șoferul nu a putut prezenta documentele prevazute de lege necesare…

- Un microbuz inmatriculat in Ucraina a intrat intr-un tir. Saisprezece ocupanti ai microbuzului implicat intr-un accident rutier pe A1, inainte de Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, au fost raniti, iar o persoana a decedat, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad.…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat in Punctele de Trecere a Frontierei Petea și Halmeu, dar și la frontiera ,,verde”, 10.270 pachete cu tigari si 434 kg tutun pentru narghilea. In unul dintre cazuri, șoferul a declarat ca transporta pahare si indulcitor,…

- 21 de persoane din Siria, Irak și Palestina au incercat sa intre ilegal in Romania ascunse intr-un camion care transporta pepeni. Acestea au declarat ca au platit unei calauze 6.000 de euro pentru a-i ajuta sa ajunga in vestul Europei. Polițiștii de la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu…

- Traficul prin toate punctele de trecere a frontierei de pe segmentul moldo-roman și moldo-ucrainean va fi restabilit atat pentru calatori, cat și pentru transportul de marfuri. incepand cu data de 24 mai.

- Politistii de frontiera din PTF Petea au depistat un șofer de microbuz care avea ascunși intr-un loc special amenajat in compartimentul pentru transport bagaje, șapte cetațeni din Siria și Bangladesh, cu intenția de a-i trece ilegal granita in Ungaria. In data de 17 mai a.c., in jurul orei 21.45, in…