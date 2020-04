Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Parlamentul A VOTAT decretul prezidențial pentru prelungirea STARII DE URGENȚA pe teritoriul Romaniei cu 30 de zile Solicitarea presedintelui Klaus Iohannis de prelungire a starii de urgenta pe teritoriul Romaniei cu 30 de zile a fost votata joi in ședința online de Parlament. Pro Romania…

- Parlamentul a votat, joi, in sedinta online, solicitarea presedintelui Klaus Iohannis de prelungire a starii de urgenta pe teritoriul Romaniei cu 30 de zile.Pro Romania si ALDE, prin vocile liderilor Victor Ponta si Calin Popescu Tariceanu, au anuntat ca se opun prelungirii masurilor de restrictie,…

- "Cu cat avem mai putine persoane care se imbolnavesc cu atat varful epidemiei va fi mai redus si vom reveni mai usor. Limitarea raspandirii e detereminata de restrictiile masurilor impuse. Imi pare rau ca sunt lideri care sunt mai putin maturi decat cetatenii. Ca Guvern suntem deschisi…

- Surse din cadrul PSD au declarat pentru Digi 24 ca, cel mai probabil, parlamentarii PSD vor vota pentru prelungirea starii de urgența. „Nu ne putem asuma creșterea numarului de cazuri, chiar daca suntem nemulțumiți de masurile luate de guvern. Daca nu trece decretul vom fi aratați cu degetul”, au declarat…

- Social-democrații se vor reuni miercuri intr-o ședința CEx in care vor stabili care este mandatul parlamentarilor. Sursele citate au afirmat ca este nevoie in continuare de masuri in privința restricționarii circulației populației și ca PSD nu-și poate asuma nesocotirea necesitații starii de urgența.…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, arata ca partidul pe care il conduce nu va vota in orice condiții prelungirea starii de urgența. Acest anunț vine in condițiile in care liderul Pro Romania, Victor Ponta, dar și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, au facut un anunț similar. Daca cele…

- Victor Ponta, liderul Pro Romania, anunta ca ar putea sa voteze impotriva prelungirii starii de urgenta, in conditiile in care Guvernul nu lamureste mai multe aspecte. Fostul premier solicita opinia romanilor, pe Facebook, cu privire la votul sau. Anuntul lui Ponta vine dupa ce liderul ALDE, Calin…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat, joi, ca va vota pentru adoptarea decretului emis de seful statului, Klaus Iohannis, privind starea de urgenta pe teritoriul Romaniei pe o perioada de 30 de zile.El a cerut instituirea izolarii individuale la domiciliu pentru cetateni cu…