- Un grav accident rutier s-a produs, duminica dupa amiaza, pe drumul national 66, in Defileul Jiului, unde un bolovan desprins de pe un versant a cazut peste un autoturism si a trecut prin parbriz. Echipe de salvatori din doua judete au intervenit la fata locului si l-au scos pe sofer din masina in stop…

- Un om de afaceri din Malaezia aflat in spatele celui mai mare scandal de frauda din istoria Marinei Statelor Unite a fost prins dupa ce reușise sa fuga din arest la domiciliu, conform BBC. Leonard Francis, cunoscut sub numele de „Leonard cel gras”, a fost capturat in Venezuela in timp ce incerca sa…

- Un barbat care ar fi atins sicriul reginei Elisabeta a ll-a a fost retinut de politie, relateaza BBC. Politia Metropolitana a transmis ca vineri, in jurul orei 22.00, la Westminster Hall, unde este depus sicriul suveranei britanice, a fost retinut un barbat, motivul fiind incalcarea ordinii publice.…

- Un barbat din Craiova, in varsta de 45 de ani, s-a prezentat, ieri, la sediul unei secții de poliție a orașului, pentru a preda 17.000 de lei. El a gasit banii intr-o parcare a unui supermarket. Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj a transmis, marti, ca la sediul Sectiei 2 Politie Craiova s-a…

- Un scandal uriaș a izbucnit in Primaria din Calafat. Biroul viceprimarului Petre Petrica a fost mutat de catre primarul Dorel Mitulețu in vechiul adapost de caini din oraș. Primarul susține ca era singurul loc disponibil, in timp ce viceprimarul spune ca este o razbunare pentru o cearta mai veche dintre…

- Un barbat in varsta de 43 de ani, din Capitala, a fost retinut de politisti, dupa ce a talharit patru persoane, in aceeasi zi, in trenurile de metrou. Potrivit Poliției Capitalei, in cursul zilei de ieri, in intervalul orar 06.30-10.30, mai multe persoane au fost victime ale unor infractiuni de talharie,…

- A fost panica, miercuri seara, in sectorul 2 al Capitalei, dupa ce un barbat a sunat la 112 si a amenintat ca va arunca in aer un bloc intreg. Trupele speciale au evacuat tot blocul si au oprit circulatia pe sosea. Polițiștii Secției 7 au fost anunțați de un barbat ca a montat o bomba […] The post Un…