Scandal răsunător de spionaj în Spania: Premierul Pedro Sanchez anunţă o reformă a serviciilor de informaţii Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat joi o reforma a legii care reglementeaza functionarea serviciilor de informatii ale Spaniei, in principal pentru "a intari controlul judiciar", in urma unui rasunator scandal de spionaj, informeaza AFP, conform AGERPRES.

