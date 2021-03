Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Orasenesc Mioveni a depus o plangere penala dupa ce, sambata, pe o retea de socializare a fost distribuita o stire referitoare la modul in care pacientii cu COVID-19 ar fi tratati in sectia ATI. Informatiile sunt catalogate de conducerea unitatii drept false si denigratoare.

- Conducerea Spitalului Mioveni a depus o plangere penala, sambata, dupa ce pe o retea de socializare a inceput sa circule o stire falsa referitoare la modul in care ar fi tratati in sectia ATI a unitatii medicale pacientii cu COVID-19. Potrivit unui comunicat al Primariei Mioveni, informatia…

- Ministerul Sanatatii promoveaza vaccinul anti-COVID 19 folosind imaginea Catedralei Ortodoxe din Timisoara. Vicepresedintele PNTCD, , europarlamentarul Cristian Terhes, nu este de acord cu o astfel de promovare, tinand cont de faptul ca in postare, crucile Catedralei Ortodoxe din Timisoara au fost taiate.…

- Agentia Europeana pentru Medicamente a anuntat vineri ca pentru tratarea pacientilor cu COVID-19 se poate utiliza tratamentul cu anticorpi dezvoltat de compania farmaceutica americana Regeneron, informeaza Hotnews. „Combinația cunoscuta sub denumirea REGN-COV2 poate fi folosita pentru tratarea pacienților…

- Canabisul ar putea ajuta la tratarea pacienților infectați cu COVID19. Un spital din Austria a anunțat ca a folosit un tratament pe baza de canabidiol, component al canabisului, in tratarea pacienților infectați cu COVID19. Conform specialiștilor, aceasta componenta ajuta la intarirea sistemului imunitar…

- Senatoarea USR, Diana Șoșoaca și un grup de membri ai AUR au mers, joi seara, in fața locuinței actorului Bogdan Stanoevici, care a decedat saptamana aceasta din cauza unor complicații pe care le-a avut in urma infectarii cu coronavirus. Șoșoaca a fost alungata din fața casei lui Bogdan Stanoevici chiar…

- In iunie 2020, un grup de medici spanioli efectuau un studiu la nivel național. Studiul facea referire la colectarea cazurilor de imagini și date clinice privind simptomele pielii la pacienții infectați cu COVID-19. Studiul fusese facut pe 375 de cazuri. Rezultatul acestor studii a fost publicat intr-o…

- Președintele in exercițiu al SUA, Donald Trump, a postat vineri pe Twitter un mesaj in care a anunțat ca vaccinul Moderna a fost aprobat și livrat imediat, deși FDA (Food and Drug Administration) nu a facut public niciun anunț public legat de acest lucru. Un comitet de experti din afara FDA s-au intalnit…