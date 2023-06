Stiri pe aceeasi tema

- O campanie de boicotare a capsunilor spaniole cultivate in provincia Huelva din Andaluzia, prima exportatoare in UE - lansata in Germania, in numele apararii mediului - infurie agricultorii si dreapta spaniola si obliga o delegatie parlamentara, aflata in vizita in Spania, sa-si suspende lucrarile luni,…

- Cand presa rusa din Moscova devine, nitam-nisam, unionista, ce credeți ca urmarește ea, stimați cititori? „Integrarea europeana ocolind Romania”, „Moldova merge in Europa ocolind Romania”, „Sandu iși duce țara sa in UE, nu in Romania”, sunt titluri din mass-media rusa pe marginea Summitului Comunitații…

- Asociatia pentru Energie Curata si Combaterea Schimbarilor Climatice (AECCSC) a solicitat formal Consiliului UE sa respecte tratatele si regulile UE si sa reexamineze decizia din luna decembrie a anului trecut, privind blocarea accesului Romaniei la Spatiul Schengen, in temeiul Regulamentului Aarhus,…

- Consiliul Asociației Forța Fermierilor a avut o intilnire de lucru cu viceprim-ministrul, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea. Potrivit unui comunicat al Asociației, discuția a fost una aprinsa și axata pe situația curenta in agricultura și promisiunile nerealizate ale Guvernului,…

- AER, Asociația de Ecoturism din Romania, a inițiat campania #faragunoaie, Dreptul la un mediu sanatos, prin care cere Guvernului respectarea art. 35 din Constituția Romaniei – rezolvarea problemelor de gestionare a deșeurilor și masurile care se impun pentru aplicarea legilor de protecție a mediului,…

- Romanii vor primi ajutoare in valoare de 640 de lei inainte de Paște. 250 de lei reprezinta alimentarea voucherelor de alimente, alti 390 pachete de ajutoare de la UE, care vor ajunge insa doar la 50% dintre beneficiari.Romanii care beneficiaza de programul „Sprijin pentru Romania” vor primi in avans…

- In cadrul reuniunii, miniștrii apararii au avut o dezbatere consistenta privind impactul global și consecințele razboiului de agresiune ilegal și nejustificat al Federației Ruse impotriva Ucrainei, precum și perspectivele angajamentului Uniunii Europene in sprijinul Ucrainei.„Am condamnat si cu acest…