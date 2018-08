Stiri pe aceeasi tema

- Doi rapperi francezi au fost arestați, miercuri seara, dupa ce s-au batut pe aeroportul din Paris și au provocat intarzieri ale unor zboruri. Booba și Kaaris au fost reținuți, impreuna cu membrii anturajului lor, scrie BBC News. Poliția a anunțat ca 11 persoane au fost arestate in legatura cu incidentul…

- O bataie intre doi rapperi francezi rivali a degenerat intr-o bataie generalizata pe terminalul de plecari al aeroportului parizian Orly, determinand inchiderea acestuia pentru scurt timp și intarzierea unor zboruri, scrie Reuters.

- Cei doi s-au intalnit la unul dintre raioanele cu parfumuri ale duty-free-ului din aeroportul parizian. Kaaris are programat pentru miercuri seara un concert la Barcelona, in clubul Shoko, de pe Passeig Maritim, din zona portului. Din cauza acestei batai zona respectiva a aeroporturi a fost…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Buzau, au retinut trei persoane cu varste cuprinse intre 26 si 40 de ani, toate din Buzau, banuite de tulburarea ordinii si linistii publice.

- Argentina s-a calificat cu emoții in optimile CM 2018, dupa ce s-a impus cu 2-1 in fața Nigeriei, golul victoriei fiind marcat in minutul 87. (Detalii și video aici) Argentina va juca in optimi cu locul 1 din grupa C, Franța, pe 30 iunie, la Kazan, de la ora 17:00 Meciul a fost unul tensionat, iar nigerienii…

- Atletico Madrid a câștigat, miercuri seara, finala Europa League, dupa victoria cu 3-0 în fața echipei Olympique de Marseille, în meciul disputat în Franța.Totuși, dupa finalul meciului, orașul gazda s-a transformat într-o adevarata zona de razboi, dupa…

- SENTINTA „SCUMPA”… Un barladean de 44 de ani, care munceste in Franta, a fost condamnat la o amenda penala consistenta, de 3.450 lei, reprezentand 280 de zile de inchisoare, dupa un scandal monstru. Beat fiind, a facut scandal in strada, si-a batut sora si s-a naspustit asupra unei masini in care era…

- Scandal urias in Franta, dupa ce o femeie a murit fiindca operatoarea unui serviciu de urgenta nu i-a trimis o ambulanta. S-a intamplat in Strasbourg in decembrie anul trecut, dar cazul a fost facut public abia acum, dupa ce a aparut inregistrarea discutiei.