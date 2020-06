Reacția premierului survine dupa reacțiile Avocatului Poporului pe tema prezentei elevilor la examene. In opinia lui Orban, intențiile avocatului au un motiv de natura politica, "pentru ca in ultima vreme se pare ca se comporta mai mult ca avocatul PSD, decat ca avocatul romanilor". "In ceea ce priveste prezenta la examen, ea este reglementata, nu cred ca Avocatul Poporului are vreun motiv sa ia pozitiile publice pe care le ia, decat un motiv de natura politica. Pentru ca in ultima vreme se pare ca se comporta mai mult ca avocatul PSD, decat ca avocatul romanilor", a declarat Orban la Piata Universitatii,…