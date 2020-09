Stiri pe aceeasi tema

- Activistul și politicianul George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) a avut parte de un episod scandalos in aceasta dupa-amiaza la Vaslui, unde s-a aflat intr-o vizita electorala. Dupa ce și-a facut poza cu simpatizanții Alianței la statuia lui Ștefan cel Mare, Simion a strigat…

- BATAI SI AMENINTARI… Aproximativ 20 de rromi s-au batut si au facut un scandal monstru in aceasta dupa-amiaza, in curtea Mitropoliei din Iasi. Speriati de scenele la care asista, trecatorii aflati pe pietonal au sunat la Politie. La fata locului au descins forte de la Jandarmerie, Politia nationala…

- NEINȚELEGERI… Scandal in parcarea hipermarketului Kaufland din municipiul Vaslui. Totul s-a intamplat miercuri seara, atunci cand mai multe echipaje ale Poliției, atat de la Rutiera cat și de la Ordine Publica, au fost chemate pentru a constata un accident și pentru a aplana conflictul izbucnit intre…

- BOLNAV… Vesti triste pentru partidul condus de Victor Ponta. Candidatul inscris in cursa pentru primaria municipiului Vaslui a fost testat pozitiv cu COVID-19. Acesta a transmis un mesaj, pe pagina sa de socializare, prin care ii indeamna pe vasluieni la prudenta. „Este o chestiune de bun simt sa va…

- FARA MINTE Un tanar din Vaslui a fost retinut de catre politistii Biroului Politiei Rutiere din cadrul Politiei Municipiului Vaslui, dupa ce a condus un autoturism fara a detine permis de conducere. Acum este sub control judiciar 60 de zile, pentru ca a fugit de politisti, punand in pericol circulatia…

- Ionel Danciulescu, 43 de ani, s-a desparțit vara aceasta de Dinamo și se relaxeaza alaturi de familie și prieteni pana la gasirea unui nou angajament. „Danciu-gol” a ieșit la terasa cu soția sa, Mihaela, și cu fostul coleg de la Dinamo Marius Alexe, ultima data la FC Argeș. Cei trei s-au pozat, iar…

- O mama impreuna cu ai ei sase copii au fost dati afara din avion de catre echipajul aeronavei, dupa ce fetita ei cea mai mica, in varsta de doi ani, a refuzat sa poarte masca. Cazul s-a petrecut miercuri, in Statele Unite, la bordul aeronavei ce apartine companiei JetBlue. Chaya Bruck, in varsta de…

- SUPARARE…Patanie mare la BEC Pogana! Fostul primar, Maricel Gifu, dat afara din functie de Agentia Nationala de Integritate (ANI), s-a dus tinta sa-si depuna candidatura, la functia de consilier local, insa decidentii biroului l-au tratat cu refuz. Concret, Maricel Gifu, reprezentant al PSD-ului, era…