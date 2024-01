Scandal pe Centura Capitalei! Protestatarii au încercat să blocheze șoseaua Transportatorii și fermierii continua protestele . Incidente au avut loc duminica seara, pe Centura Capitalei, intre protestatari și jandarmi. In jurul orei 17:00, o parte dintre protestatari a incercat sa blocheze Centura Capitalei, insa jandarmii au intervenit pentru a impiedica acest lucru. Intervenția jandarmilor pe Centura Capitalei a dus la o escaladare a tensiunilor, iar cațiva oameni au adus reproșuri forțelor de ordine, acuzandu-i ca i-ar fi bruscat. „Du-te și pazește codrii țarii, nu ploșnițele politice! Ne-am saturat”, i-a spus o femeie revoltata unui jandarm. Poliția a declarat ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

