- Echipa engleza Manchester United a invins marti, pe teren propriu, scor 3-0, formatia Bournemouth, intr-un meci al etapei a 19-a din Premier League. Brighton s-a impus la Liverpool, cu Everton, scor 4-1, iar Arsenal a reusit doar un egal, pe teren propriu, cu Newcastle, scor 0-0, anunța news.ro.…

- Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, sustine ca atacantul Erling Haaland nu a revenit la cea mai buna forma dupa accidentarea suferita recent. Asta in ciuda faptului ca a marcat o dubla in meciul cu Leeds United (3-1), disputat miercuri in Premier League.Norvegianul a inscris in repriza…

- Liderul grupului consilierilor municipali PSD, Aurelian Badulescu, a fost sanctionat joi cu avertisment de presedintele de sedinta, Andrei Rigu (USR), pe motiv ca in inteventia avuta nu s-a referit la obiectul proiectului de hotarare dezbatut, precum si pentru "apelativele" pe care le-a folosit,…

- In semifinalele Campionatului Mondial a ajuns un singur fotbalist care evolueaza in Rusia, stoperul croat Dejan Lovren (33 de ani). Recent, jucatorul lui Zenit s-a declarat dezamagit de faptul ca rușii au fost interziși de FIFA la turneul din Qatar. Dejan Lovren, ex-Liverpool, din 2020 la Zenit, este…

- In ultimul weekend dinainte de startul Campionatului Mondial din Qatar, sambata a adus o zi plina de fotbal in Premier League, Liverpool si Manchester City oferind spectacol. Napoli si Bayern Munchen evolueaza si ele in Italia, respectiv Germania. Cele mai importante faze ale zilei sunt pe www.as.ro!…

- Antrenorul lui Liverpool, Juergen Klopp, va lipsi de la meciul de sambata din Premier League cu Southampton, dupa ce Federația de Fotbal a dictat o suspendare a acestuia, dupa ce germanul s-a certat cu arbitrul asistent, in timpul meciului caștigat luna trecuta impotriva lui Manchester City.…

- Roberto De Zerbi (43 de ani), jucator la CFR in perioada 2010-2012, nu are inca nicio victorie la Brighton: doua egaluri, doua eșecuri. In schimb, Chelsea s-a trezit cu Graham Potter (47 de ani): 6 meciuri, cinci succese și o remiza. Cand a plecat de la Brighton, Graham Potter a lasat „pescarușii” pe…

- Antrenorul echipei Liverpool, Juergen Klopp, a fost acuzat de conduita necorespunzatoare in urma iesirii nervoase la adresa unui arbitru asistent in timpul victoriei echipei sale cu 1-0 in Premier League cu Manchester City in weekendul trecut, a indicat Federatia engleza de fotbal, scrie Reuters.…