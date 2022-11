Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Raducanu, șeful Cancelariei Prefectului, și Dragoș Birladeanu, fost deputat PSD, au avut o altercație, sambata seara, intr-un club din Focșani, scrie ziarul local Vrancea 24 . Dragoș Birladeanu a povestit intreaga intamplare pe Facebook și a spus ca a depus plangere la poliție, in timp ce Raducanu…

- Sorin Ionița, expert la think tank-ul Expert Forum, a scris marți pe Facebook ca Raed Arafat a susținut o prezentare la o conferința europeana pe tema dezinformarii la Bruxelles, iar țintele sale au fost Antena 3 și Romania TV. ”Chiar acum la Bruxelles, Raed Arafat e keynote speaker in marea conferința…

- Politia municipiului Pitesti a deschis o ancheta, dupa ce in mediul online au fost publicate imagini in care se vede cum o adolescenta o loveste cu pumnii si cu picioarele pe o fata si o pune sa ii linga incaltamintea, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Politistii ieseni au deschis o ancheta, dupa ce doua eleve de clasa a noua s-au batut, sub privirile colegilor, care au filmat incidentul fara sa intervina in vreun fel. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Un barbat in varsta de 79 de ani din Constanta a fost arestat preventiv dupa ce si-a ucis sotia, pe care a sugrumat-o si a lovit-o cu pumnul in figura. El a incercat sa pacaleasca anchetatorii si a inventat alte moduri in care s-ar fi ranit. Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta a transmis,…