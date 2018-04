Stiri pe aceeasi tema

- IPJ Mures a anuntat, intr-un comunicat de presa, ca in ziua de Paste, "in fata unui club din Sighisoara, o femeie, de 42 de ani, ar fi adresat amenintari si ar fi facut uz de arma neletala, nesupusa autorizarii". Din cercetari, a reiesit ca "femeia ar fi tras cu pistolul, mai multe focuri…

- Dosar penal pentru tinerii care si au abandonat prietenul pe o strada din Pitesti, desi acesta se simtea rau. Tanarul a murit chiar pe trotuarul din fata blocului in care locuia. Procurorii au deschis doua dosare penale. Unul in care ofiterii de la crima organizata verifica daca victima consumase droguri…

- Cazul judecatorului implicat, duminica dimineața, intr-o altercație in centrul Timișoarei care a degenerat in bataie generala a intrat in atenția superiorilor magistratului, de la Tribunalul Timiș. Dosarul privind scandalul a fost preluat de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Timișoara avand in vedere…

- In urma a 9 perchezitii domiciliare, politistii au retinut 3 tineri, banuiti de comiterea a 10 furturi din locuinte de pe raza municipiul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 22 februarie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta si cei ai Brigazii Operatiuni…

- In cursul zilei de duminica, o persoana a sunat la 112 și a sesizat ca o persoana este decedata intr-un imobil de pe strada Infrațirii din municipiul Brașov. La fața locului s-au deplasat echipaje de poliție, care au inceput cercetarile, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa…

- Polițiștii de investigatii criminale i-au identificat pe doi tineri, de 15 si 23 de ani, din Blaj, ca banuiti de comiterea unui furt dintr-o societate comerciala, fapta reclamata politiei la data de 25 noiembrie 2017. Se pare ca in noaptea de 24/25 noiembrie 2017, cei doi ar fi patruns, prin efractie,…

- Polițiștii au reusit sa identifice și sa rețina suspecții in cazul omorului dintr-un imobil situat pe strada Aurel Vlaicu din municipiul Brasov. In urma verificarilor, victima a fost identificata ca fiind un barbat de 29 ani , cunoscut ca facand parte din mediul persoanelor fara adapost. „Echipe formate…

- Un tanar de 19 ani din judetul Brasov a fost identificat si retinut de politistii de la investigatii criminale, miercuri, fiind suspectat ca a incercat sa jefuiasca, in decembrie, o casa de schimb valutar de pe strada Toamnei. Acesta este suspectat ca in dimineața zilei de 14 decembrie 2017, inarmat…