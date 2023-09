Stiri pe aceeasi tema

- NOILE MASURI FISCALE, SUB SEMNUL INTREBARII- eliminarea facilitaților fiscale din IT, construcții și agricultura- TVA redus (9%) doar pentru alimente și medicamente- taxe pentru case și mașini scumpe- noi taxe pentru companiiSURSA: Realitatea PLUSCUM VREA GUVERNUL SA REDUCA CHELTUIELILE- taierea posturilor…

- Liderii coaliției de guvernare se vor intalni, joi, de la ora 13.00, intr-o ședința a coaliției de guvernare. Este prima ședința a coaliției, in urma tensiunilor care au avut loc intre liderii celor doua partide.Din partea PNL vor participa Nicolae Ciuca și Lucian Bode, in timp ce din partea PSD…

- Vicepreședintele PNL Florin Roman, fost ministru, a declarat miercuri la RFI ca liberalii nu pot ramane in coaliția de guvernare daca PSD nu le asculta punctul de vedere pe masurile fiscale și i-a reproșat premierului Marcel Ciolacu afirmația legata de depunerea mandatului.Marcel Ciolacu a provocat…

- Tensiunea in Coaliția de Guvernare crește pe masura ce Guvernul se apropie de momentul adoptarii masurilor fiscale nepopuluare. Dupa ce premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre posibilitatea demisiei, in cazul in care liberalii nu vor susține masurile fiscale care ar trebui sa aduca mai mulți bani la…

- Liderii Coaliției se afla luni, la ora 13.00, fața in fața pentru a discuta masurile de austeritate pentru reducerea gaurii de la buget.In plin scandal, liderii liberalilor și social-democraților se intalnesc dupa seria de atacuri ce au venit in ultimele zile intre cele doua partide de la guvernare.Toate…

- Coaliția de guvernare pregatește mai multe masuri fiscale pentru a incerca sa se incadreze in ținta de deficit bugetar de 4,4% din PIB pentru anul 2023. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat luni ca „este exclus sa depașim 5% din PIB”. Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat la randul sau…

- Liberalii au programata, luni dimineața, sedinta de coordonare a activitatii politice si guvernamentale, urmata de sedinta Biroului Executiv, in cadrul careia ar urma sa fie discutata inclusiv pozitia partidului fata de facilitatile fiscale in IT, constructii, agricultura si industria alimentara. Presedintele…

- Incep discuțiile in Coaliție pe menținerea sau nu a facilitaților fiscale in IT, agricultura și construcții. PSD și PNL incep de maine discuțiile aplicate privind facilitațile din IT, agricultura și construcții. Ministrul Finanțelor ar trebui sa vina cu o lista de propuneri și cu studii de impact pentru…