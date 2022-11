Stiri pe aceeasi tema

- Vicedirectorul general al Intreprinderii de Stat „Calea Ferata din Moldova”, Vitalie Bojor, responsabil de securitate a fost suspendat din funcție, dupa ce ar fi patruns in toiul nopții in cladire, a deconectat sistemul de securitate și a privat de libertate doi gardieni, inchizandu-i in incaperea de…

- Directorul CFM, Oleg Tofilat, anunța ca a stabilit cine a fost persoana care acum citeva zile a patruns in sediul administrației I.S. „Calea Ferata a Moldovei” și au deconectat sistemele de securitate rudimentare. Potrivit funcționarului, cel care a sabotat activitatea intreprinderii a fost chiar vicedirectorii…

- Separtistul Vadim Krasnoselski a adunat membrii așa-numitului Consiliu de Securitate al Transnistriei, in cadrul ședinței fiind discutata problema aprovizionarii cu gaz a regiunii. Aceștia acuza Republica Moldova de incalcarea contractului cu concernul rus Gazprom. Conform presei din stanga Nistrului,…

- Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a aplicat sancțiuni impotriva persoanelor incluse in lista neagra a SUA, printre care se numara Vlad Plahotniuc și Ilan Șor. Potrivit CSE, tranzacțiile efectuate de catre persoanele fizice și juridice incluse in lista de sancțiuni a SUA vor fi verificate minuțios…

- Serviciului de Informații și Securitate, dar și cei ai Serviciului de Protecție și Paza de Stat resping informațiile precum ca ar fi implicate in rapirea ex-judecatorului ucrainean, Nicolae Ceaus. De asemenea, SIS remarca ca informațiile și dovezile la care se face trimitere sint false. Chiar și așa,…

- Presedintele PNL Satu-Mare a anuntat, marti, in cadrul unei conferinte de presa, ca filiala pe care o conduce a decis in unanimitate retragerea membrilor sai din functiile de conducere ale Consiliului Judetean Satu Mare si primaria Satu Mare. In replica, UDMR Satu Mare sustine ca PNL sustine „o politica…

- Consiliul de Securitate al ONU va organiza joi o reuniune de urgenta pentru a dezbate situația centralei nucleare ucrainene de la Zaporojie, pe care Kievul si Moscova se acuza reciproc ca au bombardat-o, au anuntat surse diplomatice, transmite miercuri seara AFP. O sursa apropiata presedintiei Consiliului…