Scandal la Palatul Parlamentului. Ludovic Orban, agresat de protestatari

In aceste momente are loc in fața Palatului Parlamentului un protest AUR. Participanții la miting nu sunt de acord cu proiectul de lege privind „organizarea activitații de prevenire a separarii copilului de familie” propus de guvern, ce ar proveni de la ministerul condus de Gabriela Firea. Jandarmeria anunța ca in randul protestatarilor a aparut Ludovic Orban. Acesta a fost agresat verbal și huiduit. Jandarmeria face verificari pentru identificarea protestatarilor, care au incalcat legislația in vigoare in situația aceasta și urmeaza sa fie impuse masurile legale impotriva acestora. Jandarmii…