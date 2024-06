VIDEO. Scandal în Giurgiu. „Mascații” și jandarmii i-au alungat cu gaze lacrimogene pe localnici: „Au nenorocit copiii!” Un conflict intre autoritați și localnici a izbucnit vineri dimineața in orașul Mihailești, din Giurgiu, dupa ce Primaria a decis inchiderea unei strazi din satul Novaci. Situația a degenerat, iar jandarmii și „mascații” ai intervenit pentru a dispersa mulțimea furioasa. Este vorba despre drumul de acces al copiilor catre școala, iar oamenii susțin ca de […] The post VIDEO. Scandal in Giurgiu. „Mascații” și jandarmii i-au alungat cu gaze lacrimogene pe localnici: „Au nenorocit copiii!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

