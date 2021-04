Stiri pe aceeasi tema

- Un pastor a fost sanctionat de jandarmi pentru organizarea unei procesiuni religioase de botez pe malul Dunarii, in Galați. Pastorul a primit o amenda de 3.000 de lei. In urma unei sesizari, sambata, in jurul orei 12.30, un echipaj de jandarmerie a fost directionat de catre Dispeceratul Sectiei 3 Politie…

- Surse din conducerea USR-PLUS au declarat pentru Europa Libera ca premierul Florin Cițu a trecut „gratuit vineri o linie roșie” și ca incepe sa piarda increderea din cauza modului in care a acționat in cazul lui Vlad Voiculescu. Spitalul Foișor devine spital Covid-19! Scene dure cu pacienții pe targa…

- Vicepresedintele PNL Ben Oni Ardelean a declarat sambata ca va solicita premierului Florin Citu, in cadrul Biroului Politic National al partidului, demiterea de urgenta a ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu. Spitalul Foișor devine spital Covid-19! Scene dure cu pacienții pe targa sau in carucioare…

- Primarul din Focsani, Cristi Misaila (PSD), i-a spus, vineri, viceprimarului Ana Maria Dimitriu ”poate va loveste un tractor pe strada”, in momentul in care aceasta acuza administratia locala ca a cumparat tractoare la preturi mai mari decat ale pietei. PNL Vrancea a transmis ca ”amenintarile de orice…

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitațile de verificare a modului in care se respecta masurile pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, au transmis reprezentanții instituției. In ultimele 24 de ore, la activitațile desfașurate au participat, 194 de polițiști…