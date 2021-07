Scandal la DGASPC Giurgiu. Se „sparge buba coaptă” sub oblăduirea lui Bădălău și a finului Mina Proteste, certuri nesfarșite pe subiectul responsabilitații asigurarii fondurilor pentru plata salariilor, controale ale instituțiilor statului care au scos la iveala in ce condiții mizerabile se pregatește hrana pentru asistații DGASPC Giurgiu, angajari fictive, legaturi cu clanuri interlope… sunt doar o parte din subiectele legate, in ultimul an, de conducerea DGASPC Giurgiu și activitatea acesteia. Pentru ca la aceasta direcție – cea mai mare din subordinea Consiliului Județean Giurgiu, cu cel mai mare numar de angajați și, totodata, de asistați (copii, batrani, persoane cu handicap etc) –… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Conducerea DGASPC Teleorman a fost demisa/ Florinel Dragomirescu preia funcția de director interimar al instituției iunie 30, 2021 16:29 Conducerea Direcției Generale de Asistența Sociala și pentru Protecția Copilului Teleorman a fost demisa, de președintele Consiliului Județean, Adrian…

- Este din nou alerta cu bomba, de data aceasta la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului din Iași. Angajații au fost evacuați din cladire, miercuri dimineața, in urma unui anunț privind existența unei bombe in cladire. Alarma s-a dat, miercuri dimineața, in jurul orei 09.00, cand…

- Neputand sa-l demita fara motiv, Dumitru Beianu, Președinte al Consiliului Județean Giurgiu, ii propune lui Catalin Lupu, Manager al Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Giurgiu, sa participe la un concurs masluit, in care sa preia postul de Director Adjunct. Ii propune un…

- Activitatea din ultimii ani a Consiliului Județean Giurgiu a intrat in vizorul Curții de Conturi a Romaniei, ceea ce a tulburat rau apele in randul unor politicieni giurgiuveni. Curtea de Conturi a Romaniei l-a anunțat recent, printr-o adresa scrisa, pe actualul președinte al CJ Giurgiu, Dumitru Beianu,…

- Noua vedeta TV a PSD, controversatul deputat de Giurgiu Marian Mina-„Scheletu”, deși este doar un simplu profesor de sport, s-a transformat peste noapte in mare specialist in infrastructura rutiera a Romaniei. De asemenea, este un mare fan al manelelor și al maneliștilor și nu exista petrecere unde…

- Eveniment Rezultatul examenului scris al concursului pentru funcția de director al DGASPC, contestat de unul dintre candidați mai 20, 2021 10:18 Cu numai 6 și 12,3 puncte obținute de cei doi candidați prezenți la examenul scris al concursului de ocupare a funcției de director al DGASPC Teleorman,…

- De mai bine de cinci ani, pe scena politica giurgiuveana se joaca non stop, e drept cu succes, „O scrisoare pierduta” a lui Ion Luca Caragiale. Numai ca actorii de azi nu mai sunt eroii din opera lui Cargiale, ci niște amarați de figuranți inregimentați politic care iși dau aere de vedete pentru ca…

- Cele 218 percheziții care a avut loc azi in București și alte 28 de județe intr-un dosar de inșelaciune, evaziune fiscala, spalare a banilor, complicitate la spalare a banilor, fals in inscrisuri sub semnatura privata și uz de fals, a scos la lumina și o inginerie financiara uriașa pusa pe picioare…