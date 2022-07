Stiri pe aceeasi tema

- Scandal la Bucerdea Granoasa, provocat de un tanar de 18 ani. A lovit un alt barbat, in plina strada Un tanar de 18 ani a fost reținut de polițiști, care il acuza ca a provocat un scandal și l-a batut pe un barbat de doua ori mai in varsta. Polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au reținut sambata,…

- Violența in familie, distrugere, violare de domiciliu și amenințare: Ispravile unui barbat din Alba, reținut de polițiști Violența in familie, distrugere, violare de domiciliu și amenințare: Ispravile unui barbat din Alba, reținut de polițiști La data de 26 iunie 2022, polițiștii Secției 5 Politie Rurala…

- Vineri, in urma probatoriului administrat intr-un dosar penal de violența in familie, polițiștii Secției 5 poliție Rurala Petru Rareș au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui barbat de 47 de ani, din Negrilești, cercetat pentru comiterea faptei. Inițial, la data de 17 iunie, polițiștii s-au sesizat…

- Ieri, 26 iunie 2022, polițiștii Secției 5 Politie Rurala Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar de 24 ani, din comuna Bucerdea Granoasa, care este cercetat pentru violența in familie, distrugere, violare de domiciliu și amenințare. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca,…

- La data de 22 iunie 2022, in jurul orei 19,30, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au depistat un barbat, de 41 de ani, din comuna Bucerdea Granoasa, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Ioan Maiorescu din comuna, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Ieri, 9 iunie 2022, in jurul orei 20.20, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au pus in executare un mandat de executare a pedepsei inchisorii cu privire la un tanar de 26 de ani, din comuna Valea Lunga. Acesta a fost condamnat, de Judecatoria Mediaș, la executarea unei pedepse privative de libertate…

- Ieri, 11 mai 2022, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un tanar, de 20 ani, din comuna Bucerdea Granoasa, care este cercetați sub aspectul savarsirii infracțiunilor de lipsire de libertate și violența in familie. In sarcina acestuia s-a reținut…

- Și-a agresat fosta soție, in fața unui magazin. Barbat de 33 de ani din Alba, reținut de polițiști Un barbat a fost reținut de polițiști la Balcaciu, in urma unui incident petrecut in fața unui magazin din localitate. Acesta și-ar fi agresat fosta soție. Potrivit IPJ Alba, miercuri, 4 mai, in jurul…