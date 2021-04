Japonia va deversa in mare apa din centrala nucleara Fukushima, dupa tratarea corespunzatoare. O decizie care a provocat furia pescarilor, dar și a vecinilor precum Coreea de Sud sau China. Guvernul japonez a anunțat, marți, ca intenționeaza sa arunce pe mare peste 1 milion de tone de apa contaminata in urma accidentului de la centrala nucleara […] The post Scandal. Japonia va arunca in mare apele contaminate de la centrala nucleara Fukushima first appeared on Ziarul National .