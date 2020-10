Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a remizat pe teren propriu, 1-1 cu Young Boys Berna, in etapa a doua din grupele Europa League, dupa o partida in care echipa lui Dan Petrescu a fost dominata in multe momente. Introdus la pauza, atacantul Billel Omrani și-a continuat prestația slaba din ultimii ani. Varful lui Dan Petrescu…

- Meciul CFR Cluj – Young Boys Berna, contand pentru etapa a doua a grupei A a Ligii Europa, a inceput, joi seara, pe stadionul Dr. Constantin Radulescu, potrivit Agerpres.Cele doua echipe evolueaza in urmatoarele formule: CFR Cluj: Balgradean – Susic, Vinicius, Burca, Camora –Hoban,…

- Antrenorul campioanei României s-a decis asupra primului 11 pe care îl va trimite în teren la jocul dintre CFR Cluj și Young Boys Berna. „Bursucul” se pare ca a fost mulțumit de jocul prestat de elevii lui la Sofia, motiv pentru care…

- CFR Cluj a caștigat meciul disputat in deplasare, joi seara, scor 2-0, cu CSKA Sofia in prima etapa a Grupei A din Europa League. Bulgarii au inceput curajos meciul iar in minutul 3, Balgradean a fost pus la incercare cu un șut din interiorul careului al lui Yomov. Dupa doar 4 minute, Balgradean respinge…

- Tehnicianul Dan Petrescu a declarat, vineri seara, ca echipa CFR Cluj a avut ocazii mari la meciul cu Astra Giurgiu, subliniind ca jucatorii sai au dominat, potrivit news.ro.Citește și: Klau Iohannis: V-ati mobilizat exemplar si acest lucru imi arata ca se poate "Cand castigi un meci,…

- Formatia CFR Cluj a invins, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Hermannstadt, intr-un meci din etapa a treia a Ligii I, potrivit news.ro.Golul a fost marcat de Vinicius, in minutul 66.CFR Cluj: Balgradean – Susic, Vinicius, Cestor, Camora – Itu (Paun ’46), Bordeianu…

- Formatia CFR Cluj a remizat, sambata seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Sepsi Sfantu Gheorghe, intr-un meci din etapa a doua a Ligii I.In minutul 57, Ciprian Deac a ratat o lovitura de la 11 metri acordata pentru un fault in careu, potrivit news.ro. Citește și: Cozmin Gușa…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, s-a calificat in turul doi preliminar al Ligii Campionilor, dupa ce a invins, miercuri, in deplasare, scor 2-0, echipa malteza Floriana.Golurile au fost marcat de Mike Cestor, in minutul 53, si Golofca, in minutul 90+7. Vezi golurile AICI La campioana…