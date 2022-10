Stiri pe aceeasi tema

- Liderul AUR George Simion și fosta sa colega de partid, senatoarea Diana Șoșoaca, au intrat in conflict, duminica, in Piața Victoriei, unde fiecare dintre ei și-a disputat supremația asupra microfonului de la care sa se adreseze protestatarilor adunați in urma mobilizarii facute de AUR, potrivit…

- UPDATE Peste 10.000 de protestatari, potrivit deputatului George Simion, presedintele AUR, au ocupat duminica zona Pietei Universitatii, in asteptarea semnalului de plecare in mars spre Piata Victoriei, locul de desfasurare a manifestatiei. Pe fondul asurzitor al vuvuzelelor, participantii la protest…

- Liderul AUR, George Simion, s-a ales cu dosar penal pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice avand permisul suspendat, dupa ce a fost depistat de politistii rutieri, in noaptea de joi spre vineri, la volanul unui autoturism in zona Piata Victoriei, unde se pregatea un protest al Aliantei…

